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Госдума приняла закон об ограничении скидки Urals к Brent для расчета налогов нефтяников

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РИА Новости

Агентство ТАСС сообщило, что Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтении закон, который меняет методику определения цены российской нефти марки Urals расчета налогов с добычи и продажи нефти российскими компаниями. Речь идет о поправках в Налоговый кодекс РФ, которые затронут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на дополнительный доход (НДД) и нефтяные акцизы. Поправки в Налоговый кодекс были разработаны правительством РФ.

В соответствии с ними, Минфин, как и прежде, в котировках Urals будет ориентироваться на данные международного агентства Argus. Но если среднемесячная цена российской нефти будет ниже определенного значения, то для налогообложения власти будут использовать мировую стоимость эталонной марки Brent — за минусом фиксированной скидки. Например, если в апреле баррель Urals будет торговаться на биржах со скидкой более $34 от цены Brent, то правительство будет считать налоги с экспорта российского сырья как стоимость барреля Brent минус $34.

Каждый месяц эта фиксированная скидка будет уменьшаться. В мае при сильном падении рыночной цены российской нефти НДПИ, НДД и акцизы станут рассчитывать, как если бы Urals торговался со скидкой к Brent в $31 за баррель. В июне дисконт при налогообложении составит $28 с барреля, в июле — $25.

В Минфине пояснили, что этот переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит российским нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals.

Поправки были разработаны во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Согласно поручению, в России до 1 марта 2023 года должна быть уточнена методика определения цен на нефть и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний.

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