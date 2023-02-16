Shell: Европа увеличила импорт сжиженного газа на рекордные 60% за год, до 121 млн тонн

Европа в прошлом году увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 60% по сравнению с годом ранее, до 121 млн тонн. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на отчет Shell по рынку СПГ.

«Европейские страны, включая Великобританию, ввезли 121 млн тонн СПГ в прошлом году. Это на 60% больше показателей 2021 года. Рекордный импорт СПГ позволил странам Евросоюза выдержать резкое сокращение импорта российского трубопроводного газа», — следует из отчета.

Shell отметила, что сокращение импорта СПГ Китаем на 15 млн тонн вместе со снижением ввоза сжиженного газа странами Южной Азии позволили странам Евросоюза сформировать достаточные запасы СПГ и избежать дефицита топлива.

В число лидеров по ипмпорту СПГ по итогам прошлого года также вошли Китай, Япония и Южная Корея, говорится в отчете.

15 февраля Business Insider сообщил, что европейские страны скопили большие объемы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) благодаря относительно благоприятным погодным условиям в этом отопительном сезоне. Но проблема заключается в том, что это топливо закупалось по высоким биржевым ценам, нынешняя же стоимость газа значительно уступает закупочной, отмечалось в публикации.

В тот же день агентство ТАСС со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe написало, что запасы газа в ПХГ Евросоюза упали до 65,66% и составили 71,15 млрд кубометров. Таким образом со старта зимнего отопительного сезона европейские страны уже успели отобрать из хранилищ 37 млрд кубов природного топлива.