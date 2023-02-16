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Испанский министр призвала ввести скидки на основные продукты питания из-за роста цен

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Испанский министр по социальным правам и повестке дня до 2023 года Ионе Беларра призвала ввести в стране скидки на основные продукты питания из-за роста цен на них. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Министр отметила, что стоимость продовольственной корзины в Испании является «по-прежнему очень высокой». Поэтому она предложила «дотировать 14% от цены базовой продовольственной корзины».

Министр финансов Мария Хесус Монтеро уже отреагирвоала на данное предложение, назвав его невыполнимым.

Согласно данным Организации потребителей и пользователей (OCU) королевства, в январе годовая продовольственная инфляция достигла 15,4%. В декабре она составила рекордные 15,7%.

Газета Mundo в прошлом году сообщала, что в Испании местные жители из-за инфляции стали покупать меньше продуктов, а также выбирать товары собственных марок торговых сетей. По данным издания, половина расходов жителей на продукты уходят на локальные марки, которые ассоциируются с кризисом в стране. Только за июнь этот показатель вырос на 2,5%. Кроме того, газета, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства Испании, пишет, что покупки продуктов в стране снизились на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, спрос на картофель уменьшился на 13%, свежую рыбу — 17,8%, мясо — 13,2%, а на оливковое масло он снизился на 13,8%.

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