Евросоюз решил не вводить санкции против компании из ОАЭ в рамках антироссийского пакета

Судоходная компания SUN Ship Management Ltd. из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в отношении которой Евросоюз (ЕС) намеревался ввести санкции из-за возможной помощи России, не фигурирует в предложенном Еврокомиссией (ЕК) списке ограничительных мер. Об этом написала газета Politico со ссылкой на сообщение источника.

По словам собеседника издания, накануне постпреды стран ЕС обсудили санкции против SUN Ship Management Ltd., и никто не выступил против ограничений. Однако компании нет в списке новых предложенных ЕК санкций.

Ранее на этой неделе газета Politico со ссылкой на сообщение источника написала, что ЕС в рамках нового пакета санкций в отношении России может ввести ограничения против расположенной в Дубае судоходной компании, которая, по подозрению альянса, помогает Москве обходить ограничения, связанные с нефтью.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

Накануне в Федеральном совете Швейцарии заявили о присоединении страны к установленному ЕС потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты.