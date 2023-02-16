Доцент Долгова: рост мировых цен на сахар и апельсины в 2023 году предрешен

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что подорожание сахара и апельсинов на мировом рынке в этом году практически предрешено. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, это произойдет из-за снижения производства и рост спроса, в том числе, в непищевом сегменте.

Доцент отметила, что сахар дорожает из-за повышения цен на бензин в Бразилии. Эта ситуация заставляет многих потребителей переходить на биотопливо и этанол. На эти товары тратится много сахарного тростника, а предложение для пищевой промышленности сокращается.

Апельсины, по данным Всемирного банка, в 2022 году подорожали почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Это связано с плохими погодными условиями в основных странах-экспортерах — Бразилии и США. Кроме того, урожай во Флориде уже несколько лет страдает из-за болезни деревьев. Именно контракты на поставку сладких сортов апельсинов из Флориды и Бразилии являются основой фьючерсов на концентрированный апельсиновый сок, отмечает эксперт.

Ранее стало известно, что самым подорожавшим товаром в магазинах несетевой розницы России стал кофе, который за год вырос в цене на 39%.