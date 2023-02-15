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Евросоюз не исключил возможности проведения совместных закупок газа

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Vasily Fedosenko/Reuters

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Европейский союз (ЕС) не исключает возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты. Его слова на мероприятии в США передает РИА Новости.

«Я много слышу о долгосрочных контрактах. Мы готовы к этому», — сказал Шефчович.

По словам вице-президента ЕК, Евросоюз намерен выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения хранилищ в середине апреля.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович говорил о том, что ЕС планирует начать общие закупки газа весной 2023 года. Как передавало агентство Reuters, Еврокомиссия намерена опубликовать данные о совокупном спросе для привлечения покупателей в начале весны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что ЕК приглашает Украину принять участие в системе совместных закупок газа Евросоюза.

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