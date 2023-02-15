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Министр финансов Швеции утверждает, что Евросоюз не знает, как санкции влияют на РФ

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Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что ЕС «точно не знает», каким образом влияют санкции на экономику РФ. Об этом сообщает Ruptly.

«Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, ограничения имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно», — пояснила она.

Также Свантессон обратила внимание, что последний прогноз МВФ, сделанный две недели назад, показал только скромное падение российского ВВП и небольшой рост в 2023 году.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Минюст Швейцарии подтвердил отсутствие юридических оснований для конфискации активов РФ.

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Санкции против России
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