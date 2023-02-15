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Траты россиян на покупки в интернете в 2022 году выросли на 30% до 5 трлн рублей

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Depositphotos

Объем покупок россиян в интернете в 2022 году вырос на 30% относительно показателя 2021 года, 4,98 трлн руб. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Общий объем интернет-торговли в России за 2022 год составил 4,98 трлн руб., рост год к году составил почти 30%», — сказано в сообщении.

В АКИТ спрогнозировали рост объема торговли в интернете по итогам 2023 года аналогичными темпами при условии отсутствия валютных колебаний.

Ранее 15 февраля в пресс-службе АКИТ сообщили, что объем продаж ювелирных изделий и часов в интернете вырос в денежном выражении в 2022 году на 229% относительно показателя 2021 года, показав наибольшую динамику роста относительно других товаров.

На этой неделе Digital-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок рассказал, какие уловки наиболее часто используют мошенники на маркетплейсах. По его словам, всплеск мошеннической активности традиционно приходится на периоды, когда люди наименее сконцентрированы — праздники, тревожные события в мире.

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