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Bloomberg: ЕС может ввести санкции против Росбанка и банка «Тинькофф»

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В десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России могут попасть Альфа банк, Росбанк, банк «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительный вариант документа.

«Последний пакет мер также введет обширные торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелую технику, электронику и редкоземельные элементы», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, Евросоюз предлагает запретить транзит товаров через Россию, чтобы снизить риски нарушения санкций.

Ранее Reuters писало, что США ищут новые банки и финучреждения РФ для введения санкций. По информации агентства, масштаб новых ограничений остается неизвестен, так как страны ЕС хотят смягчить будущие санкции и их влияние на экономику.

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