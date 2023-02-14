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Bloomberg: в 2024 году может появиться проблема дефицита нефти

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Hasan Jamali/AP

Министр энергетики ОАЭ Сухаил аль Мазруи рассказал журналистам Bloomberg, что в 2024 году обеспечение поставок нефти будет представлять более серьезную проблему, чем низкий спрос на нефть. Свой прогноз он объяснил трендом к снижению производства и инвестиционной активности в некоторых странах.

Аль Мазруи подчеркнул, что в 2023 году страны ОПЕК+ продолжат придерживаться оговоренных ключевых показателей добычи даже после того, как Россия объявила о сокращении добычи на 500 000 баррелей в день в ответ на санкции Евросоюза. Политик выразил опасения, что на фоне роста производства в 2024 году страны организации могут не удовлетворить высокий спрос на энергоносители.

Министр подчеркнул, что «не ожидает шока» на рынке после того, как в Вашингтоне сообщали о планах по добыче нефти из своих стратегических запасов.

Ранее в международном энергетическом агентстве оценили доходы нефтегазовых компаний за 2022 год в $4 трлн, что в 2,5 раза выше уровня предыдущих лет.

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