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Постпреды стран ЕС обсудят создание группы по «использованию замороженных активов» России

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Virginia Mayo/AP

Постпреды стран Евросоюза на заседании в среду, 15 февраля, намерены поднять вопрос с созданием специальной группы по «использованию замороженных активов» России. Об этом следует из повестки заседания, сообщает РИА Новости.

Подробности встречи, которая вскоре состоится, пока неизвестны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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