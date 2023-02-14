Bloomberg: Россия в прошлом году пробурила рекордное за десять лет количество нефтескважин

По итогам 2022 года российские нефтяные компании пробурили скважин на общую глубину 28 тыс. км. Этот показатель стал самым большим за последние десять лет. При этом суммарное количество скважин за 12 месяцев увеличилось на 7% и превысило отметку 7800 штук, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевые данные.

«В прошлом году российские нефтяные вышки пробурили скважину на общую глубину более 28 000 километров, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Общее количество запущенных скважин выросло почти на 7% и превысило 7 800, при этом большинство ключевых нефтяных компаний превзошли свои результаты предыдущего года», — говорится в материале.

Во многом рост производительности бурения нефтяных скважин в России по итогам 2022 года объясняется относительно небольшой долей зарубежных поставщиков оборудования. Так, на их долю в 2021-м приходилось всего 15% от общего объема нефтесервисного сегмента страны. В то же время местные компании воспользовались уходом ряда зарубежных сырьевых игроков и укрепили собственную долю на внутреннем рынке, уточняется в статье.

«Собственные подразделения отечественных производителей, таких как ПАО «Сургутнефтегаз» и группы «Газпром», составляют основную часть рынка. Они привлекают иностранных подрядчиков, если им нужны высокотехнологичные услуги и оборудование, а также современное программное обеспечение. Но такие вещи, как правило, не нужны, чтобы поддерживать приток нефти из существующих месторождений», — заключили в компании Vygon Consulting.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует сократить ежесуточную добычу нефти в стране на 500 тыс. баррелей в марте 2023 года. Как уточнила его представитель Ольга Голант, данное ограничение коснется только сырой нефти, но не затронет конденсат.