Общество

Молодую россиянку, избившую годовалого сына за плач, лишили родительских прав

В Воронеже мать лишили родительских прав за избиение годовалого сына
В Воронеже женщину лишили родительских прав после того, как она избила своего годовалого ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд лишил женщину родительских прав по требованию прокуратуры — теперь с нее в пользу ребенка будут взыскивать алименты. Малолетний теперь проживает со своим отцом.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года — 24-летняя мать избила годовалого сына, предположительно, из-за того, что он плакал. В результате мальчик попал в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Знакомые семьи рассказали, что, когда отец малолетнего уходил из дома, женщина могла издеваться над сыном, кричать на него или оставлять одного на улице.

Ранее екатеринбуржца, который проломил череп младенцу и избил его мать, арестовали.
 
