Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Водитель автобуса в Оренбуржье высадил детей в мороз из-за нехватки денег на проезд

В Оренбуржье водитель высадил детей из-за проблем с оплатой проезда
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбуржье дети оказались на морозе из-за проблем с оплатой поездки на автобусе. Об этом сообщает kp.ru.

Компания школьников купила билеты на автобус, следовавший из Оренбурга в Сергиевку. Однако во время оплаты произошел сбой в работе кассы, поэтому пассажиры не получили билеты.

Дети решили оплатить дорогу водителю напрямую, но денег у них не хватало.

«Дети просили водителя войти в положение, но тот не стал слушать и высадил их на остановке «Холодные ключи», – сообщается в публикации.

В результате им пришлось идти пешком, несмотря на мороз. Только спустя полчаса их заметил один из проезжавших мимо водителей и предложил помощь.

По словам родителей, подобный случаи уже происходили.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело.

До этого в Томске ребенку пришлось выйти из маршрутки из-за конфликта с водителем. У школьника не хватило двух рублей для оплаты проезда, поэтому мужчина выгнал его из салона.

Ранее в Госдуме осудили кондуктора, высадившего подростка из-за сбоя оплаты.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!