Водитель автобуса в Оренбуржье высадил детей в мороз из-за нехватки денег на проезд

В Оренбуржье дети оказались на морозе из-за проблем с оплатой поездки на автобусе. Об этом сообщает kp.ru.

Компания школьников купила билеты на автобус, следовавший из Оренбурга в Сергиевку. Однако во время оплаты произошел сбой в работе кассы, поэтому пассажиры не получили билеты.

Дети решили оплатить дорогу водителю напрямую, но денег у них не хватало.

«Дети просили водителя войти в положение, но тот не стал слушать и высадил их на остановке «Холодные ключи», – сообщается в публикации.

В результате им пришлось идти пешком, несмотря на мороз. Только спустя полчаса их заметил один из проезжавших мимо водителей и предложил помощь.

По словам родителей, подобный случаи уже происходили.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело.

До этого в Томске ребенку пришлось выйти из маршрутки из-за конфликта с водителем. У школьника не хватило двух рублей для оплаты проезда, поэтому мужчина выгнал его из салона.

Ранее в Госдуме осудили кондуктора, высадившего подростка из-за сбоя оплаты.