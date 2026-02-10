Размер шрифта
Мэр турецкой Антальи может сесть в тюрьму на несколько десятков лет

Мэру Антальи Мухиттину Боджеку грозит до 44 лет лишения свободы за коррупцию
Anadolu/Getty Images

Отстраненному от исполнения обязанностей и находящемуся под стражей по подозрению в коррупции мэру турецкого города Антальи Мухиттину Боджеку может грозить до 44 лет лишения свободы. Об этом, ссылаясь на обвинительное заключение прокуратуры, сообщает телеканал TRT.

Кроме Боджека, в обвинительном заключении объемом фигурируют еще 40 человек. Прокуратура инкриминирует им вымогательство, незаконное обогащение, торговлю влиянием, отмывание денег, мошенничество и клевету. Боджек обвиняется в вымогательстве, незаконном обогащении и отмывании денег. По мнению прокуратуры, мэр Антальи совершал эти преступления на регулярной основе. В настоящее время следствие выявило 26 эпизодов его незаконной деятельности.

Боджеку, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP), в общей сложности грозит от 15,5 до 44 лет тюрьмы.

Первое судебное слушание по делу состоится 16 марта.

Боджек был арестован в начале июля прошлого года. Кроме него под стражу взяли оппозиционных мэров Аданы и Адыямана.

Ранее арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа.
 
