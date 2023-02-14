Interia: мир не сможет избежать глобального роста цен на нефть

Несмотря на то, что цены на нефть временно снизились, они все равно начнут стремительно расти уже во втором квартале 2023 года из-за российского ответа на санкции. Об этом пишет Interia.

Мировые цены на нефть упали в понедельник утром после заметного роста в пятницу. Российские предостережения в конце прошлой недели о сокращении поставок лишь временно повлияли на рынок. Однако слишком низкое предложение сырья в течение длительного времени может привести к тому, что нефть снова будет стремительно дорожать. По прогнозам аналитиков, это может произойти уже во втором квартале 2023 года.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что цены на нефть снизились из-за того, что рынок ожидал сокращения предложения со стороны России. Кроме того, российской стороне было сложно найти покупателей для нефти после вступления в силу эмбарго со стороны Евросоюза (ЕС).

Аналитики посчитали, что при восстановлении китайской экономики цены на нефть могут устремиться резко вверх, превысив отметку в $100 за баррель. Такой сценарий будет возможен, если экономические показатели Китая действительно будут расти вместе со спросом на топливо, а его предложение не будет увеличиваться.

12 февраля генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс на открытии VI Международной выставки EGYPS (Egypt Petroleum Show) заявил, что спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.