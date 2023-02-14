В «Укрэнерго» сообщили об отсутствии дефицита мощности в энергосистеме Украины

На Украине отсутствует дефицит мощности в энергосистеме системе страны. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Отмечается, лимиты потребления не применяются в Киевской области уже второй день подряд. В компании предупреждают, что в случае роста потребления могут применяться отключения.

Сетевые отключения в настоящее время действуют в Одессе, но они, по данным «Укрэнерго» не являются значительными.

13 февраля в украинском энергохолдинге «ДТЭК» сообщили, что стабилизационные отключения света ввели в Киеве. Отмечалось, что отключения света затронули Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы, там зафиксирован дефицит пропускной способности сетей. В «ДТЭК» сообщали, что 13 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях отключений электроэнергии не будет.

12 февраля глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что состояние энергосистемы Украины улучшилось, темпы ее восстановления превышают разрушения.