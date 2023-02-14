Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МВФ: Украине потребуется $40-48 млрд помощи на поддержание экономики в 2023 году

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Украине на поддержку экономики в текущем году может потребоваться от 40 до 48 млрд долларов Соединенных Штатов в целях финансирования, утверждает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала», — уточнили глава МВФ во время конференции, проводимой в Дубае.

Как отметила Георгиева, МВФ сейчас занимается разработкой программы финансирования совместно с Украиной, поддерживая ее в ведении «военной экономики».

В агентстве подчеркнули, что работа продолжается с США и Евросоюзом. Точные сроки предоставления финансирования Киеву на 2023 год пока не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть