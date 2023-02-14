Глава МВФ: Украине потребуется $40-48 млрд помощи на поддержание экономики в 2023 году

Украине на поддержку экономики в текущем году может потребоваться от 40 до 48 млрд долларов Соединенных Штатов в целях финансирования, утверждает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала», — уточнили глава МВФ во время конференции, проводимой в Дубае.

Как отметила Георгиева, МВФ сейчас занимается разработкой программы финансирования совместно с Украиной, поддерживая ее в ведении «военной экономики».

В агентстве подчеркнули, что работа продолжается с США и Евросоюзом. Точные сроки предоставления финансирования Киеву на 2023 год пока не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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