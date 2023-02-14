Еврокомиссия заявила о возможном дефиците газа в Европе следующей зимой

Следующей зимой европейские страны могут столкнуться с дефицитом природного газа, что приведет к росту биржевых цен на топливо. Это может быть вызвано тем, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) стал в настоящее время основным источником энергии для Евросоюза (ЕС) на фоне резкого сокращения поставок из России, следует из прогноза аналитиков Еврокомиссии (ЕК).

«В условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать всплеска цен, подобного тому, что произошел в 2022 году, особенно сейчас, когда импорт СПГ стал основным источником природного газа для ЕС», — говорится в материале.

В ЕК ожидают, что цены на газовые поставки в 2024 году останутся в диапазоне €55-70 за мегаватт-час. Этот показатель сопоставим с примерно €569-724 за тысячу кубометров природного топлива, пришли к выводу аналитики ЕК.

13 февраля агентство Reuters со ссылкой на статистические данные аналитиков бельгийского института «Брейгель» сообщило, что европейские страны с 2021 года направили порядка €800 млрд на помощь домохозяйствам и местным предприятиям в связи с энергетическим кризисом. Из этой суммы на долю Германии пришлось более четверти всех расходов — €268 млрд.