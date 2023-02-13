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На Украине начала работу миссия МВФ для обсуждения новой кредитной программы в $16 млрд

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Yuri Gripas/Reuters

На Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ), на которой будет обсуждаться новая кредитная программа в размере $16 млрд, сообщает издание «Страна.ua».

По данным «Радио «Свобода», на которое ссылается издание, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает дискуссии с представителями Киева с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров.

Ранее газета Financial Times писала о том, что в МВФ планируют обсудить с представителями украинских властей новый пакет помощи на сумму $14-16 млрд.

По информации источников Bloomberg, программа финансовой поддержки Украины рассчитана на три-четыре года. План могут согласовать к концу марта, а первый транш — поступить уже в апреле.

Предоставление поддержки зависит от ряда условий, в частности одобрения G7, изменения МВФ собственных правил предоставления ссуд странам, находящимся в состоянии конфликтов, а также обязательство Украины по выполнению согласованных с фондом реформ.

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