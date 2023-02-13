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Новак заявил, что РФ может направить 80% экспорта нефти в дружественные страны в 2023 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Россия собирается направить в дружественные страны свыше 80% своего экспорта нефти и 75% нефтепродуктов уже в 2023 году. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Сегодня мы продолжаем искать и находить новые рынки. В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов», — отметил Новак.

По его словам, западные страны с 5 декабря 2022 года стали отказываться от российской нефти. Все это привело к тому, что мировой рынок нефти постоянно менялся, а поддержавшие ограничения страны ощутили на себе отрицательные экономические последствия. Например, в оно время цена нефти марки Brent достигала $125 за баррель.

Он добавил, что Россия не собирается поставлять нефть тем странам, которые поддержали санкции в отношении российских нефтепродуктов. Для того чтобы противостоять действиям Запада в течение последних нескольких месяцев были принятие превентивные меры. В итоге, российские компании выстраивают новые логистические цепочки и поставляют топливо в дружественные страны.

Ранее в понедельник в опубликованном документе Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что Россия смогла успешно переориентировать поставки нефти в другие страны, в частности Китай, Индию и Турцию. По данным ЕК, основная цена российской нефти сократилась до $60 за баррель в конце января. Кроме того, попытки ввести предельные цены на российскую нефть в будущем могут вызвать дефицит топлива на рынке.

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