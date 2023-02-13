Экономист Остапкович назвал «вегетарианскими» новые санкции Евросоюза против России

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в беседе с газетой «Комсомольская правда» назвал «вегетарианскими» новые санкции 10-го пакета, которые Евросоюз собирается ввести против России.

Как ранее сообщило издание Politico, на этой неделе 10-й пакет санкций против России ,который подготовил Евросоюз, обсудят эксперты и послы Европы. Планируется, что новые ограничения затронут четыре российских банка, в частности Альфа-банк, 130 организаций и людей, а также государственные СМИ. Также Европа намерена ввести запрет на ввоз в ЕС российской резины и битума, на экспорт отдельных товаров, например, грузовиков и машин, применяемых для строительства. Новые санкции также могут коснуться экспорта электронных компонентов, которые могут быть использованы в военных целях.

«Да это какие-то вегетарианские санкции. Россия будет искать других потребителей битума и изделий из каучука. Ограничения по строительной технике и грузовикам ударят по отрасли. Впрочем, это тоже решаемая проблема, которая к тому же подтолкнет к развитию собственного производства», — рассказал Остапкович.

Экономист предположил, что банки под санкциями могут испытать определенный дискомфорт, могут возникнуть проблемы с международной системой расчетов SWIFT.

«Но это не запрет переводов. Просто деньги будут идти немного дольше. Операции будут не мгновенными, платежи будут идти два-три дня. И это касается не граждан, а транзакций крупных предприятий, которые торгуют с зарубежными партнерами. Ну и мы же как-то жили и торговали до «свифта», так что не беда», — объяснил Остапкович.

Альфа-банк ранее прокомментировал возможность введения новых санкций, сообщив, что на его клиентах это никак не скажется.