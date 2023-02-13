ВТБ сообщил клиентам о возможности денежных переводов в юанях на счета в российских банках

Банк «ВТБ» сообщил своим клиентам о возможности переводить деньги в китайских юанях на счета, которые открыты в российских кредитных организациях. Об этом говорится в пресс-релизе «ВТБ».

Для того, чтобы начать осуществлять такие денежные переводы, клиентам нужно открыть счет в юанях. Он открывается при покупке китайской валюты в мобильном приложении или интернет-банке «ВТБ». Также клиенты могут купить юани через брокерский счет по биржевому курсу или в отделении банка. Денежные переводы в юанях могут быть отправлены на любой счет клиента в крупных российских банках. Отправить деньги можно теми же способами, что действуют при покупке юаней.

Максимум через мобильное приложение в сутки можно отправить 20 млн рублей (эквивалент в юанях). В месяц сумма отправки ограничена $1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует в офисах «ВТБ». Комиссия за перевод составляет 1% от его суммы, не менее 15 юаней и не более 200 юаней.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что в феврале этого года несколько российских банков повысили ставки по вкладам в китайских юанях. В частности, это сделали банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Альфа-банк. Повышение составило 0,5 – 1 процентный пункт.

Как пишет газета, сейчас максимальная ставка по вкладам в юанях держится на уровне почти 3% годовых. Помимо вышеперечисленных банков, вклады в юанях с примерно такими условиями предлагают Сбербанк, СДМ-банк, банки «Дом.РФ» и ВТБ. Еще в ноябре максимальная ставка по вкладам в юанях составляла 2% годовых. По информации финансового маркетплейса «Банки.ру», в целом ставки по вкладам в юанях на российском рынке сейчас находятся в диапазоне 0,01–2,63% годовых, но постепенно растут.