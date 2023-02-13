Reuters: в Европе с 2021 года потратили около 800 млрд евро на преодоление энергокризиса

Европейские страны с 2021 года направили порядка 800 млрд евро на помощь домохозяйствам и местным предприятиям в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийский институт «Брейгель».

Уточняется, что с момента начала роста цен на топливо в сентябре 2021 года страны ЕС предоставили 681 млрд евро в виде субсидий домохозяйствам и компаниям на покрытие их расходов на электроэнергию.

Также подчеркивается, что Германией направлено на эти цели 268 млрд евро.

При этом со стороны Британии выделено 103 млрд евро, а Норвегии — 8,1 млрд евро.

Ранее глава Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом.

Также посол Сергей Разов утверждал, что СПГ из Соединенных Штатов в Италии стоит почти в пять раз больше российского газа.