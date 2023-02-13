Альфа-банк исключил риски для своих клиентов в случае введения новых санкций Евросоюза

В Альфа-банке прокомментировали возможность введения новых санкций Евросоюза против кредитной организации. Как сообщили в пресс-службе банка агентству РИА Новости, даже в случае реализации этого сценария клиентов банка это никак не затронет. Переводы физлиц в долларах и евро были отключены еще весной, уточнили в банке. Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза может включать санкции против четырех российских банков, в том числе Альфа-банк.

В Альфа-банке отметили, что работа ведется в обычном режиме. Клиенты банка могут открывать счета и вклады, расплачиваться в России картами кредитной организации без каких-либо ограничений.

«Переводы внутри России проходят моментально. Переводы в долларах и евро в Альфа-банке отключили еще весной. Для клиентов ничего не поменяется», — так в банке прокомментировали, каким образом новые санкции могут отразиться на деятельности банка.

В конце марта 2022 года власти Великобритании ввели санкции против нескольких российских банков, в том числе Альфа-банка. Активы банков в Великобритании заморожены. Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Санкции предусматривают заморозку активов кредитной организации. Кроме того, российские клиенты банка не могут совершать операции с иностранными ценными бумагами.