ЦБ и ФАС призвали банки не использовать мелкий шрифт при оформлении кредитов и вкладов

Ряд российских кредитных организаций, включая банки, предпочитают не акцентировать внимание клиентов на том, что низкая ставка по кредиту действует недолго и только при покупке страховки или дополнительных услуг. Чтобы не вводить россиян в заблуждение, сотрудникам банков рекомендуется отображать все параметры в договорах единым шрифтом, который не должен быть мелким, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Центробанка (ЦБ) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Некоторые банки используют для продвижения вкладов следующие приемы: указывают ярким и крупным шрифтом высокие ставки и делают менее заметными условия о том, что для их получения надо приобрести дополнительные услуги или что ставка снижается через какой-то период времени. Такие практики не только вводят в заблуждение потребителей, но и ведут к нарушениям в сфере конкуренции», — говорится в совместном письме ЦБ и ФАС.

Использование единого, относительно крупного шрифта в договоре о предоставлении кредитов и вкладов необходимо для того, чтобы клиенты финансовых организаций могли составить полную картину о предлагаемых услугах. Речь идет в том числе о диапазоне полной стоимости займов и размере минимальной гарантированной ставки по вкладу, заключили регуляторы.

10 февраля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина поддержала введение кредитных каникул для россиян на постоянной основе. Предполагается, что данный механизм заработает, когда будет принят соответствующий закон.