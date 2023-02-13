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Bloomberg: ущерб от землетрясения в Турции может составить $84 млрд

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Ronen Zvulun/Reuters

Ущерб от землетрясения в Турции может составить $84 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей и бизнеса Турции.

По информации Конфедерации, ущерб от двух мощных землетрясений в Турции может превысить $84 млрд, или около 10% ВВП. Около $70,8 млрд приходится на ущерб жилым домам. Еще $10,4 млрд — потери национального дохода. Еще $2,9 млрд достигают потери в рабочей силе.

Расчеты проводились на основании данных о землетрясении в Турции в 1999 году.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее агентство Anadolu сообщало, что землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо произошедших в мире. По словам профессора сейсмологии Викторианского университета Эдвина Ниссена, причиной таких разрушительных землетрясений стало сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции.

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