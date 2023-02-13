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МИД РФ: цена российской нефти для Индии будет формироваться рыночными методами

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Стоимость поставок российской нефти для Индии будет формироваться на основании рыночных условий. Это объясняется тем, что власти азиатской страны не присоединились к сырьевым антироссийским санкциям со стороны западных стран, приводит слова заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД РФ) Андрея Руденко РИА Новости.

«Индия не присоединилась к введенному Западом «потолку цен» на нефть из России. Поэтому контрактная цена отгрузки индийским компаниям нашего топлива формируется, как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе, рыночными методами», — заявил Руденко.

По его словам, российские нефтяные экспортеры не собираются торговать себе в убыток. По этой причине Москва продолжит поставлять в Индию необходимые ей объемы сырья.

«Мы продолжим экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности», — заключил Руденко.

9 февраля индийский телеканал NDTV сообщил, что власти США не будут вводить санкции против Индии за покупку российской нефти. По словам помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, это обусловлено важностью торговых отношений Вашингтона и Нью-Дели.

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