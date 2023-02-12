Председатель РАСПП Манкевич заявил, что страны Азии могут заместить 85% импорта стран Запада

Китай и другие азиатские страны могут заместить до 85% от всего импорта из западных стран. Об этом «Спутнику» заявил председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«По оценкам торгово-экономического департамента РАСПП 85% из выпадающих объемов импорта из Европы и США может быть заменено поставками из Китая и других стран Азии», — отметил Манкевич.

По его словам, на поставки в Россию ориентирован малый и средний бизнес Китая. При этом ряд китайских предприятий поставляют товары на Ближний Восток, Европу и в страны Латинской Америки, что говорит о высоком конкурентоспособном качестве продукции. При этом раньше китайским товарам было сложнее выйти на российский рынок из-за присутствия западных брендов. Однако за последний год ситуация кардинально поменялась.

Он добавил, что для ввоза в Россию критически важных импортных товаров созданы все необходимые условия. Поэтому есть вероятность того, что в ближайшее время можно увидеть серьезные изменения в структуре российский торговли.

31 января РБК, ссылаясь на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса писал, что экспорт товаров из Европы в Россию резко упал, однако одновременно с этим поставки европейских товаров в соседние с РФ страны аномально выросли.