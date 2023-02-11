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Во французском Монпелье зазывалам в ресторанах запретили беспокоить прохожих

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Depositphotos

Власти одного из крупнейших городов на юге Франции — Монпелье — запретили сотрудникам местных ресторанов, кафе и магазинов зазывать прохожих, подходя к ним на улице. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на сообщение заместителя главы города по вопросам общественного спокойствия Себастьена Кота.

«Эта практика (активное приглашение людей на улице посетить заведение) нарушает общественный порядок. Обязанность мэра — вмешаться в ситуацию в рамках его полномочий с помощью полиции», — заявил Кот.

Предприятиям общественного питания и магазинам грозит закрытие в административном порядке в случае продолжения практики привлечения посетителей в подобной форме.

BFM отметил, что власти Монпелье запретили зазывать прохожих после рассмотрения петиции, которую «подписали более 100 человек».

В первой половине октября французская радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные агентства Altares сообщила о банкротстве почти 9 тыс. предприятий во Франции летом 2022 года, что стало рекордным количеством за последние 25 лет.

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