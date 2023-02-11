Глава Andurand Capital заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом

В начале 2023 года уже можно утверждать, что Россия проиграла энергетическую войну со странами Евросоюза (ЕС). Это обусловлено тем, что европейские государства в достаточно сжатые сроки научились обходиться без поставок топлива из РФ и переключились на импорт альтернативных поставщиков, приводит слова главы хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана газета Financial Times.

По его словам, прошлогодний скачок до рекордных уровней биржевых цен на топливо вряд ли повторится, поскольку Европа быстро учится жить без российского газа. В настоящее время кризисная ситуация с высокой стоимостью газа и других энергетических ресурсов стабилизировалась.

«Я думаю, что Путин проиграл энергетическую войну. Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе были чрезвычайно плохими для мировой экономики, но теперь они вернулись к более разумному уровню. Если цены на газ останутся на прежнем уровне, будет гораздо меньше беспокойства по поводу инфляции и повышения процентных ставок. Больше нет страха перед энергетическим кризисом», — заявил Андюран.

Он также добавил, что теперь европейским странам нет особого смысла возвращаться к каким-либо переговорам с российскими сырьевыми экспортерами, включая энергохолдинг «Газпром». В то же время сейчас стоит признать, что Россия навсегда потеряла крупнейшего потребителя собственных природных ресурсов — ЕС.

«Я думаю, что это был огромный просчет в отношении того, у кого были рычаги влияния со стороны Путина, точно так же, как он просчитался в том, как Украина будет сопротивляться, а Запад будет объединен. Россия навсегда потеряла своего крупнейшего потребителя, и потребуется по меньшей мере десятилетие, чтобы построить достаточное количество трубопроводов для перенаправления этих продаж газа в Азию», — заключил Андюран.

10 февраля агентство «Интерфакс» сообщило, что биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $600 за тысячу кубов в ожидании нового потепления в регионе. Столь значительное падение произошло впервые с конца ноября 2022 года.