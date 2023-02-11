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Чад и Россия обсуждают создание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству

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Газета.Ru

Чаду сейчас требуются российские специалисты в сфере геологоразведки, бурения скважин и других сферах, в связи с чем российские предприятия смогут принять участие в разработке месторождений и добычи полезных ископаемых, информировал посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, в целях стимулирования бизнеса между Москвой и Нджаменой прорабатывается вопрос с созданием двусторонней межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию.

«В настоящее время ведется совместная работа по определению приоритетных областей сотрудничества, повышению уровня взаимной информированности о возможностях участия в конкретных бизнес проектах и инвестиционных программах», — подчеркнул Соколенко.

Комиссия, как предполагается, будет помогать стимулированию бизнеса и инвесторов.

В данный момент российские предприятия могут участвовать в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых, включая нефть, алмазы, золото и другие.

«Востребованы российская фармацевтическая продукция, антивирусные вакцины, медицинская техника и оборудование», — сказал Соколенко.

Ранее в МИД КНР отреагировали на заявления США о сотрудничестве России и Китая с Африкой.

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