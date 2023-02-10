Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 9% в 2023 году

Аналитики Центробанка (ЦБ) обновили прогноз по среднему размеру ключевой ставки в текущем году. Согласно новым данным, до конца декабря этот показатель будет находиться в диапазоне от 7% до 9% годовых, приводит слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной пресс-служба ЦБ.

«В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0–9,0% годовых на 2023 год и 6,5–7,5% годовых на 2024 год», — заявила Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции по итогам заседания руководства ЦБ.

По ее словам, поводом для повышения ключевой ставки в среднесрочной перспективе может стать необходимость выполнения стратегии по достижению уровня инфляции в стране на оптимальной отметке 4%. Однако глава ЦБ также не исключила и сценарий с уменьшением ключевой ставки до конца декабря. Однако необходимость в данной мере за последнее время снизилась.

Главным решением деловой встречи руководства валютного регулятора, которая состоялась 10 февраля, стало сохранение текущего уровня ключевой ставки без изменений. Таким образом, планка 7,5% годовых сохраняется на протяжении почти полугода — с 16 сентября 2022-го. За этот период времени ЦБ не менял данный уровень три раза подряд.