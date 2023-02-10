Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 9% в 2023 году

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Аналитики Центробанка (ЦБ) обновили прогноз по среднему размеру ключевой ставки в текущем году. Согласно новым данным, до конца декабря этот показатель будет находиться в диапазоне от 7% до 9% годовых, приводит слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной пресс-служба ЦБ.

«В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0–9,0% годовых на 2023 год и 6,5–7,5% годовых на 2024 год», — заявила Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции по итогам заседания руководства ЦБ.

По ее словам, поводом для повышения ключевой ставки в среднесрочной перспективе может стать необходимость выполнения стратегии по достижению уровня инфляции в стране на оптимальной отметке 4%. Однако глава ЦБ также не исключила и сценарий с уменьшением ключевой ставки до конца декабря. Однако необходимость в данной мере за последнее время снизилась.

Главным решением деловой встречи руководства валютного регулятора, которая состоялась 10 февраля, стало сохранение текущего уровня ключевой ставки без изменений. Таким образом, планка 7,5% годовых сохраняется на протяжении почти полугода — с 16 сентября 2022-го. За этот период времени ЦБ не менял данный уровень три раза подряд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть