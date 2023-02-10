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Посол Гармонин заявил, что ушедшие из России швейцарские компании потеряли до $4 млрд

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Global Look Press

Покинувшие российский рынок из-за международных санкций швейцарские компании потеряли в общей сложности до $4 млрд. Речь идет о таких фирмах, как Lindt, специализирующейся на производстве шоколада и других кондитерских изделий, Rolex, занимающейся производством и поставками часов, и других, приводит слова посла РФ в Берне Сергея Гармонина РИА Новости.

При этом он не смог назвать уход швейцарских компаний с российского рынка массовым явлением. Некоторые фирмы из этой европейской страны по-прежнему сохраняют свою деятельность, несмотря на различные торговые ограничения со стороны западных государств.

«Ряд швейцарских компаний — среди них такие известные бренды, как Lindt и Rolex — ушли из России <....> Швейцарский бизнес понес потери на общую сумму до 4 миллиардов долларов США, в то время как убытки ушедших из России западных компаний составили до 240 миллиардов долларов США», — заявил Гармонин.

3 февраля представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что страна пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году без обсуждений с Москвой. Новая стратегия будет основана на интересах и приоритетах Швейцарии, а привлекать другие страны к этой работе не планируется.

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