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Набиуллина: экономика РФ перейдет к росту в середине 2023 года

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, для оценки эффекта от ограничений на российскую нефть потребуется время. Также она заявила о снижении рисков глобальной рецессии.

Она добавила, что Банк России на сегодняшнем заседании не рассматривал вариант снижения и повышения ставки.

Ранее представитель Евросоюза заявил, что ЕС рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины.

Уточняется, что речь идет о возможном инвестировании активов ЦБ РФ, но не об их конфискации.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила журналистам, что в Швеции предложили пути законодательного решения проблемы передачи Украине замороженных российских активов. По словам бельгийского дипломата, в ЕС продолжат работу над законодательной базой для изъятия «замороженных активов российских олигархов».

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