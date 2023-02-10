Девелоперы в России в январе 2023 года возвели на 30% больше новостроек, чем годом ранее

Девелоперы в России в январе этого года возвели 3,4 млн квадратных метров жилых новостроек. Это на 30% больше показателя за январь прошлого года, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные информационной системы жилищного строительства «Наш.дом.рф». Оператором данной системы является банк «Дом.РФ».

Аналитики уточнили, что объем строящихся жилых новостроек превышает уровни прошлого года уже шестой месяц подряд. По данным на 1 февраля этого года в стадии возведения находится 97,4 млн квадратных метров. Фактически треть объема запущенных в России строительных проектов приходится на Москву и Краснодарский край. Там возвели 600 тыс. и 40 тыс. квадратных метров жилья соответственно. По сравнению с январем 2023 года показатели выросли на 87% в Москве и на 106% на Кубани.

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг в беседе с «Лентой» отметил стабильность объема предложения жилья. По его словам, как ввод многоквартирных домов, так и запуски новых строительных проектов превысили показатели 2022 года. Банки активно кредитовали застройщиков, за год банки предоставили застройщикам 4,8 млн рублей, что на 84% больше показателя годом ранее.

Гольдберг допустил, что спрос россиян на жилье в дальнейшем будут поддерживать программы льготной ипотеки, а также расширение программы семейной ипотеки.

15 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Путин подчеркнул, что ставка по льготной ипотеке увеличится до 8%. По словам президента, правительство будет сворачивать программу льготной ипотеки, но будет делать это плавно. При этом для жителей Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет действовать льготная ипотека под 2% годовых. Программа семейной ипотеки будет расширена на семьи с двумя детьми, в которых оба ребенка не достигли 18 лет.