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Кремль отреагировал на заявление вице-премьера Новака о сокращении добычи нефти РФ с марта

Песков: РФ консультировалась с рядом участников ОПЕК+ перед решением о сокращении добычи

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по ходу брифинга с журналистами сообщил, что РФ консультировалась с несколькими участниками ОПЕК+ перед принятием решения о добровольном сокращении добычи нефти в марте.

«С рядом участников ОПЕК+ были разговоры», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал называть цель решения добровольно сократить добычу нефти, посоветовав обратиться с этим вопросом к вице-премьеру РФ Александру Новаку.

«Лучше обратиться за разъяснениями к Новаку, ведь мы говорим о его заявлении», — отметил он.

Ранее Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его мнению, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

Новак также заявил, что механизм потолка цен на нефть и нефтепродукты может привести к дефициту предложения и росту цен. Вице-премьер России подчеркнул, что это является «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики» западных стран.

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