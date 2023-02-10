Генконсул РФ в Хьюстоне: компании США готовы сотрудничать с Россией в ряде отраслей

Глава Генерального консульства России в Хьюстоне Александр Захаров заявил ТАСС, что американские компании готовы продолжать торговлю с партнерами из РФ во всех сферах, не затронутых санкциями.

Перспективными отраслями для сотрудничества дипломат назвал медицину и сельское хозяйство.

«По всему, что не подпадает под рестрикции, американские компании готовы сотрудничать и искать варианты взаимодействия. Это вызывает у них интерес», — заявил глава генкосульства РФ.

Ранее сообщалось, что объем российского экспорта в дружественные или нейтральные страны в январе — ноябре 2022 года вырос с 42 до 65%, при этом доля продаж товаров недружественным странам в то же время снизилась до 35% к ноябрю с 58% в начале 2022 года.

Всего за первые 11 месяцев 2022 года Россия экспортировала товаров на $538 млрд, что на 23,4% больше показателя за аналогичный период 2021 года. За отчетный период Москва купила у иностранных государств товаров на $230 млрд, что на 12,7% меньше объема импорта с января по ноябрь 2021 года.