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Минэкономразвития: Россия нарастила долю экспорта в дружественные страны с 42 до 65%

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Depositphotos

Объем российского экспорта в дружественные или нейтральные страны в январе — ноябре 2022 года вырос с 42 до 65%. Об этом написало издание РБК со ссылкой на данные презентации Минэкономразвития.

Доля продаж товаров недружественным странам в то же время снизилась до 35% к ноябрю с 58% в начале 2022 года. Всего за первые 11 месяцев 2022 года Россия экспортировала товаров на $538 млрд, что на 23,4% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

За отчетный период Москва купила у иностранных государств товаров на $230 млрд, что на 12,7% меньше объема импорта с января по ноябрь 2021 года. Оборот внешней торговли России за одиннадцать месяцев составил $768 млрд, увеличившись на 10% в годовом выражении.

Также издание привело данные Федеральной таможенной службы (ФТС), согласно которым за весь 2022 год доля недружественных стран в совокупном экспорте России сократилась на 10%, а в импорте — на 25% по сравнению с данными 2021 года.

На этой неделе РИА Новости написало, что США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до $112,8 млн с ноябрьских $62,6 млн, а импорт из России — до $638,4 млн с $594,3 млн.

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