Путин: мировые бренды после себя в РФ оставляют «неплохое наследство», ничего не рухнуло

Президент России Владимир Путин заявил, что уход мировых брендов из России оставил после себя «неплохое наследство». Об этом президент сказал по ходу заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив», передает РИА Новости.

По словам Путина, уход иностранных брендов из РФ воспринимался многими очень серьезно, так как люди полагали, что «все рухнет и развалится», но этого не произошло. Российский лидер сообщил, что российский бизнес смог справиться с ситуацией после прекращения работы мировых брендов.

«Ничего подобного не происходит. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно», — отметил он.

Кроме того, Путин указал, что многие компании, ушедшие с территории РФ, несут большие убытки и сожалеют о своем уходе из страны.

«Многие из них, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства?» — сказал глава российского государства.

Президент России подчеркнул, что «дело даже не в деньгах», а в том, что «многие просто душу вкладывали».

Также на этом заседании Владимир Путин сообщил, что российское правительство в ближайшее время должно сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем.