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Аналитик Беляев предрек рост курса доллара до 74 рублей из-за «вялости» российской экономики

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

За последнее время российская экономика потеряла темпы роста из-за международных санкций и приобрела оттенки «вялости». Вследствие этих факторов курс американского доллара продолжит укрепляться к рублю и может достичь отметки 74 руб. к концу текущего месяца, приводит слова финансового аналитика Михаила Беляева «Лента.ру».

«Российская экономика потеряла свои темпы (роста. — «Газета.Ru») и стала вялой. До конца февраля, скорее всего, рубль может потерять еще одну единицу по отношению к доллару и к евро», — предположил Беляев.

По его словам, изменить тенденцию росту американской валюты к российской станет возможно только в случае активизации бизнеса на внутреннем рынке РФ. Государство должно стимулировать компании к росту уровня предпринимательской самостоятельности. В этом случае курс рубля может перейти к небольшому росту.

«Мы занимаемся экспортом, бюджетом, но это не вся экономика, бюджет — дай бог, 30 процентов экономики. Динамика экономики зависит от того, насколько активно работают бизнес-структуры», — заключил он.

9 февраля курс доллара в ходе утренних торгов на Московской бирже (Мосбирже) поднялся выше 73 рублей впервые с 27 апреля 2022 года. По состоянию на 11:20 мск, курс американской валюты находился на отметке 73,03 рубля (+0,79% к уровню закрытия предыдущей сессии).

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