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Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году снизились на 1%

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Pixabay

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2022 году снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Отмечается, что в четвертом квартале 2022 года показатель увеличился на 0,9% к аналогичному периоду 2021 года. При этом рост к третьему кварталу 2022 года составил 17,5%.

Реальные денежные доходы снизились в 2022 году на 1,4% в годовом выражении. Также сообщается, что денежные доходы в среднем на душу населения в 2022 году выросли на 12,4% в годовом выражении и составили 45,272 тыс. рублей в месяц.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в первом квартале может составить 5-7%. По его мнению, у инфляции «есть тенденция к дальнейшему снижению». В целом, по данным Росстата, за 2022 год инфляция в РФ составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

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