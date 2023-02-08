Энергетик Мюллер заявил о нежелании немцев больше экономить газ

Жители Германии во второй половине января отказались экономить газ, резко увеличив его использование. Об этом сообщает Bloomberg.

«За последнюю январскую неделю показатель экономии энергоресурса составил всего 8,6%. Это в два раза меньше необходимой величины», — отметил директор энергетического регулятора BNetzA Клаус Мюллер в своих социальных сетях.

В публикации отметили, что власти Германии в 2022 году заявили о необходимости бизнеса и населения в экономии газа минимум на 20%. Если топливо будет экономиться именно на этот коэффициент, то промышленность страны пострадает не так сильно на фоне отказа от газа из России.

В конце декабря газета Le Figaro писала, что в период с августа по ноябрь 2022 года жители Европы сократили потребление СПГ на 20,1% по сравнению с теми же периодами в период с 2017 по 2021 год, однако данная мера снижает экономические показатели региона.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что отказ от российского газа на фоне украинского кризиса уже обошелся Европе в сумму около $1 трлн. По информации агентства, такая сумма сформировалась из-за роста цен на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. Как отмечается в материале, это лишь начало самого глубокого энергетического кризиса за последние десятилетия.