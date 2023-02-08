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Энергетик Мюллер заявил о нежелании немцев больше экономить газ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Жители Германии во второй половине января отказались экономить газ, резко увеличив его использование. Об этом сообщает Bloomberg.

«За последнюю январскую неделю показатель экономии энергоресурса составил всего 8,6%. Это в два раза меньше необходимой величины», — отметил директор энергетического регулятора BNetzA Клаус Мюллер в своих социальных сетях.

В публикации отметили, что власти Германии в 2022 году заявили о необходимости бизнеса и населения в экономии газа минимум на 20%. Если топливо будет экономиться именно на этот коэффициент, то промышленность страны пострадает не так сильно на фоне отказа от газа из России.

В конце декабря газета Le Figaro писала, что в период с августа по ноябрь 2022 года жители Европы сократили потребление СПГ на 20,1% по сравнению с теми же периодами в период с 2017 по 2021 год, однако данная мера снижает экономические показатели региона.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что отказ от российского газа на фоне украинского кризиса уже обошелся Европе в сумму около $1 трлн. По информации агентства, такая сумма сформировалась из-за роста цен на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. Как отмечается в материале, это лишь начало самого глубокого энергетического кризиса за последние десятилетия.

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