Украина попросила у Франции €1 млн на обследование укрытия блока ЧАЭС

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины попросило у французских властей €1 млн на исследование укрытия блока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Для обследования нестабильных конструкций укрытия необходим €1 млн», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства указали, что украинский замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий и посол Франции Этьен де Понсен посетили зону отчуждения. Они побывали внутри нового безопасного укрытия, которое ввели в эксплуатацию два года назад.

Как отметили в ведомстве, укрытие было построено при поддержке донорских средств международных союзников, а Украина, в свою очередь, взяла на себя обязательство оплачивать обслуживание сооружения.

«Сейчас Украина рассчитывает на поддержку французских партнеров», — заключается в сообщении.

В июле ЧАЭС официально перешла из Московского в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.