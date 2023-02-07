«Росатом»: строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 году

В госкорпорации «Росатом» заявили, что строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии с участием России начнется, как ожидается, в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый бетон» намечен через год», — сказали в «Росатоме».

В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что члены правительства Германии из партии «зеленых» — глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек — препятствуют строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

По словам Сийярто, Германия не выдает компании Siemens разрешение на поставку автоматизированной системы управления технологическими процессами, необходимое для продолжения строительства. Представитель Венгрии охарактеризовал такую политику как неприемлемую.

До этого дипломат заявлял, что Будапешт не поддержит никакие санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. По словам Сийярто, без атомной электростанции «Пакш» было бы невозможно обеспечить текущее энергоснабжение Венгрии, как и без строительства новый блоков станции невозможно будет гарантировать безопасность энергоснабжения республики в ближайшие десятилетия.