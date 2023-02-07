В Минэкономразвития оценили влияние ухода западных компаний на рынок труда

Уход иностранных компаний из России не оказал весомого влияния на национальный рынок труда. Об этом заявила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, написало агентство ТАСС.

«Надо сказать, что массового выхода людей на биржу труда не произошло. На самом деле, если посмотреть суммарную занятость компаний, которые жестко заявили о своем уходе, она, скажем так, большая, но не критичная для экономики. Но уходит одна компания — приходит другая», — сказала Крючкова.

Замминистра напомнила, что с марта по май 2022 года экономическому росту страны угрожало увеличение уровня безработицы, но этого не случилось — на место западных фирм стали приходить российские организации.

В первой половине января президент Владимир Путин заявил, что уровень безработицы по итогам 2022 года в России составил 3,7%.

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о сокращении количества зарегистрированных безработных россиян на 16 тыс. человек с начала года, до 548 тыс.