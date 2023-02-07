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Ведущий LCI Пюжадас: экономическая тактика Кремля разрушила планы Запада

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Reuters

Ведущий французского телеканала La Chaîne Info Давид Пюжадас, говоря об обновленном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику.

В январском прогнозе МВФ улучшил оценки по экономике России. Согласно обновленным данным, фонд ожидает в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. В октябре прошлого года МВФ прогнозировал спад на 2,3%.

«Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное», — сказал он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Москве удалось приспособиться к санкционному давлению со стороны Запада. Отдельно он выделил работу главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

До этого французский политик Флориан Филиппо сказал, что Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России.

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