Ведущий LCI Пюжадас: экономическая тактика Кремля разрушила планы Запада

Ведущий французского телеканала La Chaîne Info Давид Пюжадас, говоря об обновленном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику.

В январском прогнозе МВФ улучшил оценки по экономике России. Согласно обновленным данным, фонд ожидает в 2023 году рост российского ВВП на 0,3%. В октябре прошлого года МВФ прогнозировал спад на 2,3%.

«Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное», — сказал он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Москве удалось приспособиться к санкционному давлению со стороны Запада. Отдельно он выделил работу главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

До этого французский политик Флориан Филиппо сказал, что Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России.