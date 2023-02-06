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Дефицит российского бюджета в январе 2023 года составил 1,76 трлн рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов России подсчитало, что дефицит федерального бюджета страны в январе этого года составил 1,76 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным Минфина, объем доходов бюджета РФ в январе, по предварительной оценке, составил 1,356 трлн рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе прошлого года. При этом расходы бюджета за тот же месяц министерство оценило в 3,117 трлн рублей. Эта сумма превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 59%.

Как рассказали в министерстве, нефтегазовые доходы страны снизились к январю 2022 года на 46% и составили 426 млрд рублей. Там объяснили, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа.

Другие доходы бюджета составили 931 млрд рублей и снизились к январю прошлого года на 28%. Минфин связывает это с сокращением поступлений НДС и налога на прибыль.

Ранее Минфин сообщал, что размер средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2023 года составил 10,8 трлн рублей.

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