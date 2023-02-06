Курс доллара на торгах превысил 71 рубль впервые с 9 января 2023 года

Курс доллара на валютных торгах 6 февраля поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января 2023 года. Об свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 18:38 мск, курс иностранной валюты прибавлял 0,46%, поднимаясь до 71,06 рубля.

При этом курс евро снижается до 76,2 рубля. (-0,9%). Юань прибавил 1 копейку и вырос до 10,43 рубля.

6 февраля министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару как к расчетной валюте в России потеряно.

3 февраля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что курс доллара на следующей неделе закрепится на уровне 71-72 рублей, что говорит о постепенном ослаблении национальной валюты.