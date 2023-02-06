В МИД Японии заявили, что страна присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты

В МИД Японии сообщили, что с 6 февраля страна присоединяется к мерам по ограничению цен на российскую нефть, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Таким образом, Япония присоединяется к лимиту, установленному странами G7 и действующему с 5 февраля.

С 5 февраля Евросоюз совместно с G7 и Австралией ввел лимит цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты, также вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС нефтепродуктов из РФ.

Ограничения цен будут действовать для бизнеса и логистических компаний. Переходный период в 55 дней будет действовать до 1 апреля. Уровни цен будут пересматривать раз в два месяца.

Для российских нефтепродуктов, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, для дизеля и керосина), лимит цен будет находиться на уровне 100$ за баррель, для торгующихся с дисконтом (например, для нафты и мазута) — 45$.